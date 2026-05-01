1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Aylin Nazlıaka: "İnanıyorum Ki Yine İlk Seçimlerden Sonra Bu Kara Düzen Değişecek"

Görüntü: Uğur DEMİRCİ

(ANKARA) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, "İnanıyorum ki yine ilk seçimlerden sonra bu kara düzen değişecek. Emeğin en yüce değer olduğu günleri birlikte kucaklayacağız. Hiç kimse sendikalı olduğu için cezalandırılmayacak. Hiç kimse hakkını aradığı için işten çıkarılmayacak. Yeniden herkesin eşit, adil, özgür olarak yaşadığı günleri kucaklayacağız. Yaşasın 1 Mayıs" dedi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve ASMMMO, Atatürk Kültür Merkezi önünden Tandoğan Meydanı'na yürüyerek 1 Mayıs için miting düzenledi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, tüm işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlayarak "Bu senenin sloganı 'birleşelim, değiştirelim' ve ben inanıyorum ki birleştiğimiz sürece, yan yana durduğumuz sürece değiştireceğiz. Bunu bize birkaç gün önce maden emekçileri gösterdi, 190 km yol yürüdüler. Arkasından açlık grevi yaptılar. 17 gün boyunca açlık grevi yaparken kimi zaman çok kötü muameleler de gördüler ama yan yana durmaktan bir adım bile geri atmadılar. Bizler de onların yanında yer aldık. Tüm toplum, halkımız onları destekledi ve onlar birleşip değiştirdiler" dedi.

Dün de Temel Conta işçilerinin yanında olduğunu belirten Nazlıaka, şu ifadelere yer verdi:

"İşçi kadınlarımız tam 508 gündür maaşlarını alamıyorlar. Onlar da direniyorlar. Biliyorum ki kazanacaklar. Ben Türkiye'de yaşayan tüm emekçilerin, bu yeryüzündeki tüm emekçilerin hak ettiği değeri göreceği günleri kucaklamamızı diliyorum. İnanıyorum ki yine ilk seçimlerden sonra bu kara düzen değişecek. Emeğin en yüce değer olduğu günleri birlikte kucaklayacağız. Hiç kimse sendikalı olduğu için cezalandırılmayacak. Hiç kimse hakkını aradığı için işten çıkarılmayacak. Yeniden herkesin eşit, adil, özgür olarak yaşadığı günleri kucaklayacağız. Yaşasın 1 Mayıs diyorum."

Kaynak: ANKA