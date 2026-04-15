Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD heyetiyle görüştü

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Enerji Bakanlığı Fosil Enerji ve Karbon Yönetimi birimi yetkilisi Kyle Haustveit başkanlığındaki ABD heyetiyle bir araya geldi.

Ulusal basına göre Rodriguez, başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul ettiği, Haustveit başkanlığındaki ABD heyetine ülkesine yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini iletti.

Venezuela'nın ilerlemesi, halkın refahı ve yatırımların artırılması için ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ülkeye yönelik tüm yaptırımların kaldırılmasını talep eden Rodriguez, verilen izinlerin büyük ölçekli yatırımlar için yetersiz olduğuna dikkati çekti.

Rodriguez, "Bir lisans, zaman projeksiyonu açısından hukuki güvenlik sağlamaz. Çünkü sonuçta bu, belirli bir süreye tabidir. Tüm yatırımların tam kapasiteyle geliştirilebilmesi için yaptırımların artık sona ermesi gerektiği konusunda Başkan Trump'a yönelik ısrarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Washington yönetimiyle hidrokarbon alanında güçlü bir işbirliği tesis etmek için gerekli olgunluğa sahip olduklarını belirten Rodriguez, "Enerji ilişkileri kurmak için hem ABD'nin hem de Venezuela'nın yeterli olgunluğa sahip olduğuna inanıyorum. Nasıl uzun vadeli bir enerji ilişkisi kurabileceğimizi düşünelim, öyle ki 5, 10, 20 veya 30 yıl sonra hala el sıkışabiliyor olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Rodriguez, ABD yaptırımlarının Venezuela'nın uluslararası enerji piyasasındaki mevcut krize daha güçlü şekilde müdahale etmesini engellediğini ve bu durumdan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

ABD heyetiyle yapılan görüşmeye, ABD Maslahatgüzarı Laura Dogu, Hidrokarbon Bakanı Paula Henao, Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Hector Obregon, Ekonomi Başkan Yardımcısı Calixto Ortega ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Oliver Blanco da katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
