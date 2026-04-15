Haberler

Şişli'de lüks otomobil demir korkuluklara çarptı: 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil demir korkuluklara çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen 34 FRK 087 plakalı lüks otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hasar gören otomobil çekiciyle kaldırılırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

