Haberler

Sakarya'da bir kişi kazaya karışan kamyonetten fırlayan stepnenin çarpması sonucu yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kamyonetin çarpıştığı kazada kaldırıma fırlayan stepnenin çarptığı kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Küpçüler Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 52 FU 725 ve 55 ACN 280 plakalı kamyonetler çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir kamyonetin stepnesi, kaldırımda bulunan yaya H.G'ye, ardından park halindeki bir minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.G, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetler kaza yerinden kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var

Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması

Gider gitmez imzalar atıldı! Tek bir anlaşmanın bedeli dudak uçuklattı
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Çekdar Orhan ve Amedspor, 'Saç Örme' gol sevinci nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takım ve futbolcusuna bir şok daha
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi