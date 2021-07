Gümüşlük Festivali Güney Koreli piyanist Kwon'u misafir etti

Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda gerçekleşen 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Zefirya Kültür Merkezinde Güney Koreli piyanist Kisuk Kwon konseriyle devam etti.

Aktur A.Ş'nin destekleriyle, Bitez'deki Zefirya Kültür Merkezinde Bodrumlu klasik müzikseverlerin karşısına çıkan Güney Koreli genç piyanist Kisuk Kwon, konserde Bach, Schubert, Chopin, Liszt gibi bestecilerin eserlerine yer verdi.

Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivalinin, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ile gerçekleştirdiği proje kapsamında sahneye çıkan Güney Koreli piyanist, geçtiğimiz yıl Uluslararası İstanbul Orchestra'Sion Piyano Yarışmasında birincilik ödülüne layık görülmüştü.Notre Dame de Sion ile karşılıklı gerçekleştirilen proje ile her iki kurumun yarışmasında birincilik kazanan yarışmacılar, bir sonraki yıl diğer projede bir konser verme imkanına sahip oluyor.

Dört eserle seyirci karşısındaydı

Günbatımında Bitez'deki Zefirya Kültür Merkezinde izleyici karşısına çıkan Kisuk Kwon programında ilk olarak Alman barok müzik bestecisi Johann Sebastian Bach'ın bir eserini seslendirdi. "The Well Tempered Clavier, Book I: Fa Minör Prelüd ve Füg No. 12, BWV 857" başlığını taşıyan bu eserden sonra Kwon, Avusturyalı besteci Franz Schubert'in, "Do Minör, No. 19, D. 958" başlıklı bir piyano sonatı icra etti. Program, Polonyalı romantik dönem bestecisi Frederic Chopin'in, "Polonaise – Fantasy,La bemol Majör, Op. 61" adlı eseriyle devam etti. Güney Koreli piyanist, Ege denizinin eşsiz fonunda gerçekleşen konserini, Franz Liszt'ten sunduğu, "Macar Rhapsody No. 12, Do diyez minör, S.244/12" adlı eserle sonlandırdı.

Programın ardından ayakta alkışlanan sanatçı tekrar sahneye gelerek bis yaptı. Güney Koreli piyanist, Isaac Albeniz'in, "El Albaicín from Iberia suite" adlı eseri seslendirerek sahneden ayrıldı.

Birçok ödül sahibi

1991'de Güney Kore'de doğan genç piyanist Kisuk Kwon, çalışmalarını halen Hochschule für Musik Detmold'da Prof. Dr. Ernst Klaus Schneider ile sürdürüyor. Piyano yarışmalarında aldığı çok sayıda ödül, Kwon'un sanat alanındaki seçkin dehasını da ortaya koyuyor."4. Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Orkestrası Sion 2020" (wfimc) birincilik ödülüne layık görülen sanatçı, 2019 yılında İtalya'da "Scriabin Uluslararası Piyano Yarışmasında" ikincilik ödülü, "Steinway Förderpreis" birincilik ödülü ve Massarosa Uluslararası Piyano Yarışmasında ise üçüncülük ödülüyle onurlandırıldı. Kendi memleketi olan Güney Kore'de ise Youngchang Music, Liszt, Beethoven, Chopin, Busan MBC gibi önemli müzik yarışmalarında dereceler elde eden Kisuk Kwon, Citta di Orchestra Grosseto, İstanbul Orchestra Sion ve Prime Philharmonic ile solist olarak aynı sahnede yer aldı. Sanatçı, yakın gelecekte İstanbul'da ve çeşitli Avrupa festivallerinde de yer almayı planlıyor.

Kaynak: Bültenler