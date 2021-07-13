Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten vatandaşlara aşı çağrısı
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Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten vatandaşlara aşı çağrısı

Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten vatandaşlara aşı çağrısı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentte kurulan aşı çadırını ziyaret ederek vatandaşlara en kısa sürede aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentte kurulan aşı çadırını ziyaret ederek vatandaşlara en kısa sürede aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Fatih Parkı'nda kurulan aşı çadırını ziyaret eden Taşbilek, aşı olan ve olmak için sıra bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Vali Taşbilek, artan aşılanma oranıyla birlikte toplumsal bağışıklığa daha çabuk ulaşacağına dikkati çekti.

Gümüşhane'nin son açıklanan verilere göre vaka sayısı en fazla düşen illerin başında geldiğini belirten Taşbilek, bu düşüşün bir dahaki hafta da devam etmesini umut ettiklerini söyledi.

Taşbilek, vatandaşlara kendileri ve sevdiklerinin sağlığı için aşı olmaları tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız hastanelerimizde, aile hekimliklerimizde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, mobil aşı ekiplerimizin ulaştığı her yerde aşı olabilirler. Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Hayatımızın bir daha kısıtlamaya gitmemesi, normale dönmesi için aşı olmalıyız. Kovid-19 illetinden halkımızı korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, kamu görevlilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek odalarımıza çok teşekkür ediyorum. Aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızın en hızlı şekilde aşı olması, özellikle virüs mutasyonlarının zararlı etkilerine karşı en büyük silahımız olacak. Lütfen en hızlı şekilde aşılarımızı olalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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