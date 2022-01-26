Gümüşhane Valiliğinden çığ uyarısı

Gümüşhane Valiliği, olası çığ riskine karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden alınan uyarıda, bölgeyi ve ili etkileyen aşırı kar yağışı üzerine gelen yeni ve kalın kar örtüsü nedeniyle dik yamaçlarda çığ riskinin arttığının bildirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, ilimiz genelinde çığ nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, özellikle köy muhtarlarımız tarafından vatandaşlarımızın bu bağlamda bilgilendirilmesi ve karla mücadelede görevli personeli de müdahalelerde dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda önemle uyarıyoruz." ifadesine yer verildi.