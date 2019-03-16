Gümüşhane Şehit Acısı, Gümüşhane'ye Ulaştı-1

Şehit acısı, Gümüşhane'ye ulaştı

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) acı haberi memleketi Gümüşhane'deki ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in acı haberi memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Günyüzü köyündeki ailesine ulaştı. Eve gelen kaymakamlık ve askeri yetkililer, aileye şahadet haberini verdi. Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in bekar olduğu öğrenildi. Şehit asker, Kürtün ilçesinde pazartesi günü düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rab, senin uğrunda ölen ordu budur ya Rab" ifadelerine yer verdiği görüldü.

ŞEHİT EVİNE TAZİYE ZİYARETİ

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Günyüzü köyündeki evine gelen Vali Kamuran Taşbilek, Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Kürtün Kaymakam'ı Ekrem Çeçen ve Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat acılı baba Mehmet Temel'e başsağlığı dileğinde bulundu. Türk bayrağı asılan şehidin evine gelenler, taziyelerini sundu.

ACILI BABA: YÜREĞİM YANIYOR

Oğlunun 24 Şubat'ta izne geldiğini anlatan Mehmet Temel, 'Jandarmalar geldiğini gördüm. Ben yola dönmeden askerler bana yöneldi. Ben askerleri görünce oğlumun şehit olduğunu anladım. Ben onun telefonunu açmaya bir acı haber alırım diye hep korkardım. Kardeşleri ile görüşür, iyi olduğu haberini alınca rahatlıyordum. 3 yıldır oğlumla beraber bende askerdim. İzne gelecekti, nişanlanacaktı. Çok mütevazı bir çocuktu. Yüreğim yanıyor. Benim haberim olmadan gidip asker olmak için başvurmuştu. Bana 'ben asker olacağım' dedi. Bende 'hayırlı olsun' demiştim? dedi.

Şehidin ağabeyi Önder Temel de 'Şehitlerimize üzülürken öz kardeşim şehit oldu. Verende Allah, alanda Allah. Bu hainler sevinmesin. Sonları gelecek. Kardeşimiz hem acı hem gurur yaşattı. Hainler asla gülemeyecek. Allah devletimize vatanımıza zeval vermesin' diye konuştu.

Kaynak: DHA