Gümüşhane'de kar yağışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gümüşhane'de kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Haberler | Güncel

GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kentin yaylaları ve yüksek kesimleri beyaza büründü.

GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE'de etkili olan Kar yağışı ile birlikte kentin yaylaları ve yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kentte etkili olan yağmurun ardından gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı yaylalar ile yüksek kesimlerde etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki köyler beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi aştı.Gümüşhane-Kelkit arasındaki 2 bin 20 rakımlı Pekün Dağı kara yolunda kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de kar yağışı

Meteoroloji tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı için 1 Aralık çarşamba gününü işaret etti

Meteoroloji tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı için 1 Aralık çarşamba gününü işaret etti

Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title