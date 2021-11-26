Gümüşhane'de kar yağışı

GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE'de etkili olan Kar yağışı ile birlikte kentin yaylaları ve yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kentte etkili olan yağmurun ardından gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı yaylalar ile yüksek kesimlerde etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki köyler beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi aştı.Gümüşhane-Kelkit arasındaki 2 bin 20 rakımlı Pekün Dağı kara yolunda kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.