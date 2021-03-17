Gümüşhane'de yoğunlaştırılmış Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi
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Gümüşhane'de yoğunlaştırılmış Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi

17.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:14
Gümüşhane'de yoğunlaştırılmış Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirildi.

Vali Kamuran Taşbilek öncülüğünde gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek ile İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi'nin de katıldığı denetimlerde, şehir otogarı, Cumhuriyet ve Atatürk caddelerindeki önlemler incelendi.

Ziyaretlerde Taşbilek, esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, kentte bugün bini aşkın personelle Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Vatandaşlara kurallara uyma noktasında gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eden Taşbilek, "Bu hafta açıklanan rakamlara göre biraz daha iyi olmakla beraber hala çok yüksek riskli iller sınıfındayız. Vatandaşlarımızla birlikte daha dikkatli, daha duyarlı olarak bu süreci devam ettirip sarı, mavi bölgelere geçme noktasında çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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