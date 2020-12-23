Gümüşhane'de ve Zigana Dağı'nda kar yağışı

Gümüşhane kent merkezinde cadde ve sokaklardaki kar örtüsü Zigana Dağı'nda kar küreme araçlarının temizleme çalışmaları Zigana geçidinde tünelden çıkan ve tünele giren araçlar Kamyon şoförü Mehmet Abdullah Kaya'nın konuşması Zigana geçidi tabelası ve tesisler Zigana Gümüşkayak Tesisi...