Gümüşhane'de ve Zigana Dağı'nda kar yağışı
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Gümüşhane'de ve Zigana Dağı'nda kar yağışı

23.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:32

Gümüşhane kent merkezinde cadde ve sokaklardaki kar örtüsü Zigana Dağı'nda kar küreme araçlarının temizleme çalışmaları Zigana geçidinde tünelden çıkan ve tünele giren araçlar Kamyon şoförü Mehmet Abdullah Kaya'nın konuşması Zigana geçidi tabelası ve tesisler Zigana Gümüşkayak Tesisi...

Gümüşhane kent merkezinde cadde ve sokaklardaki kar örtüsü

Zigana Dağı'nda kar küreme araçlarının temizleme çalışmaları

Zigana geçidinde tünelden çıkan ve tünele giren araçlar

Kamyon şoförü Mehmet Abdullah Kaya'nın konuşması

Zigana geçidi tabelası ve tesisler

Zigana Gümüşkayak Tesisi işletmecisi Mehmet Eroğlu'nun konuşması

Trabzon-Gümüşhane kara yolunda araçların karlı yolda ilerlemesi GÜMÜŞHANE - Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Gümüşhane'de ve Zigana Dağı'nda kar yağışı
Gümüşhane'de ve Zigana Dağı'nda kar yağışı
Gümüşhane'de ve Zigana Dağı'nda kar yağışı
Gümüşhane'de ve Zigana Dağı'nda kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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