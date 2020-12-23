Gümüşhane'de ve Zigana Dağı'nda kar yağışı
Gümüşhane kent merkezinde cadde ve sokaklardaki kar örtüsü Zigana Dağı'nda kar küreme araçlarının temizleme çalışmaları Zigana geçidinde tünelden çıkan ve tünele giren araçlar Kamyon şoförü Mehmet Abdullah Kaya'nın konuşması Zigana geçidi tabelası ve tesisler Zigana Gümüşkayak Tesisi...
Gümüşhane kent merkezinde cadde ve sokaklardaki kar örtüsü
Zigana Dağı'nda kar küreme araçlarının temizleme çalışmaları
Zigana geçidinde tünelden çıkan ve tünele giren araçlar
Kamyon şoförü Mehmet Abdullah Kaya'nın konuşması
Zigana geçidi tabelası ve tesisler
Zigana Gümüşkayak Tesisi işletmecisi Mehmet Eroğlu'nun konuşması
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda araçların karlı yolda ilerlemesi GÜMÜŞHANE - Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara