Gümüşhane'de sağanak ve dolu uyarısı
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Gümüşhane'de sağanak ve dolu uyarısı

Gümüşhane'de sağanak ve dolu uyarısı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de beklenen gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Gümüşhane'de beklenen gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde bugün 13.00-18.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış ve dolu beklendiği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması istendi.

Açıklamada, gerekli duyuruların yapılarak tedbirlerin alınması noktasında ilgili kurumlara da uyarıda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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