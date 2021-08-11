Gümüşhane'de sağanak ve dolu uyarısı

Gümüşhane'de beklenen gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Gümüşhane'de beklenen gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde bugün 13.00-18.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış ve dolu beklendiği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması istendi.

Açıklamada, gerekli duyuruların yapılarak tedbirlerin alınması noktasında ilgili kurumlara da uyarıda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara