Gümüşhane'de pikniğe giden otomobil kontrolden çıktı: 9 yaralı
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Gümüşhane, Alucra, Şiran, 3. Sayfa

Gümüşhane'de pikniğe giden otomobil kontrolden çıktı: 9 yaralı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde içerisinde çocuklarında olduğu otomobil pikniğe giderken kontrolden çıkarak takla attı.

16.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:58
Gümüşhane'de pikniğe giden otomobil kontrolden çıktı: 9 yaralı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde içerisinde çocuklarında olduğu otomobil pikniğe giderken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Murat Onur (45) yönetimindeki 55 KE 054 plakalı otomobil Şiran ilçesine bağlı Yeşilbük Beldesinden piknik yapmak için beldeye bağlı yaylaya giderken Şiran-Alucra karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.


Kazada, sürücü Onur ile araçta bulunan Rafet Onur (52), Aydoğan Onur (12), İsa Sarı (12), Nisanur Sarı (4), Menşure Korkmaz (46), Hüseyin Yiğit Turhan (9), Dilek Sarı (34) ve Büşra Turhan (22) yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken bazı yaralılarda vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.


Yaralılardan durumu ciddi olanlar Kelkit ve Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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