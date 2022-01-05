Gümüşhane'de otomobilin çaya düşmesi sonucu bir kişi yaralandı - Haberler
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Gümüşhane'de otomobilin çaya düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

Gümüşhane'de otomobilin çaya düşmesi sonucu bir kişi yaralandı
AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekke köyü Türkmenler Mahallesi'nde, İbrahim Onur İskender (28) yönetimindeki 61 LL 223 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Harşit Çayı'na düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüsü İskender, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de otomobilin çaya düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

Gümüşhane'de otomobilin çaya düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

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AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri

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