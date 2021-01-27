Gümüşhane'de kurulan "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete alındı

Gümüşhane'de acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde "112 Acil Çağrı Merkezi" adı altında hayata geçirilen çalışmalardan biri olan Gümüşhane'deki "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi.

İlk etapta jandarma, itfaiye ve sağlık birimlerinin görev yapacağı merkezde, AFAD ve emniyet personeli de vatandaşların çağrılarına yanıt verecek.

İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek ve beraberindekilerle merkezi inceleyen ve burada gazetecilere açıklama yapan Vali Kamuran Taşbilek, Gümüşhane'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin devreye alındığını bildirdi.

Merkezin ülkeye ve Gümüşhane'ye hayırlı olmasını dileyen Taşbilek, projenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ve sahiplenmeleriyle yürütülen ülkenin önemli projelerinden biri olduğunu vurguladı.

Taşbilek, proje sayesinde bütün çağrıların 112 numarası altında toplandığını kaydederek, "Yaşanabilecek her türlü sıkıntıda devletimizin yanlarında olabilecekleri, acil müdahale edebileceği yegane numara 112'dir. Bu merkezin ilimize kazandırılmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilimiz adına teşekkürlerimizi, şükranlarımızı arz ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara