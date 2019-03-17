Gümüşhane'de Köylülerden Mermer Ocağı Tepkisi

Gümüşhane'nin İkisu köyü sakinleri, ünlü turizm merkezi Karaca Mağarası'nın da bulunduğu havzada mermer ocağının sondaj çalışmalarına başlamasına tepki gösterdi.

İkisu Köyü Muhtarı Temel Kalaycı, Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Mutlu Gürler ve köy sakinleri, Trabzon-Gümüşhane kara yolundaki bir tesiste bir araya geldi.

Muhtar Kalaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyleri İkisu'nun da içinde bulunduğu Harava Havzası'nın, arkeolojik sit alanı olan Krom Vadisi'nin başlangıcında yer aldığını söyledi.

Krom Vadisi boyunca tescilli 15 kilise ve şapel olduğunu belirten Kalaycı, doğal ve arkeolojik sit alanları bulunan bölgenin koruma altında olmayan kısımlarının da korumaya alınması için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Gürler de Gümüşhane'nin gözde turizm merkezi Karaca Mağarası'nın da içinde bulunduğu Harava Vadisi'nin büyük bir tehdit altında olduğunu öne sürdü.

"Koruma altına alınmak istenen alanın turizm yönünden gelecek vaat etmesine rağmen 'ÇED gereksizdir' belgesi ile mermer ocağı faaliyetine başlanmasına izin verilmesinin şaşkınlığını yaşadık" diyen Gürler, gelişmelerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Gürler, Gümüşhane'nin zengin maden kaynaklarının kullanılması gerektiğini ancak bunun sürdürülebilirlik açısından turizm alanında yapılmasına karşı olduklarını da dile getirdi.

Köy sakinleri olarak Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'e konuyu aktardıklarını belirten Gürler, Taşbilek'in de turizm değerlerine zarar verilmemesi kaydıyla izinlerin verilmiş olduğunu, bu konuda bir risk ortaya çıkması durumunda buna asla müsaade etmeyeceklerini söylediğini aktardı.

"ÇED gereksizdir" raporunun iptaliyle ilgili yarın köy sakinleri olarak hukuki süreci başlatacaklarını ifade eden Gürler, koruma altına alınması için çalışma yürütülen alanda, konunun uzmanlarınca gecikilmeden inceleme yapılmasını istedi.

Kaynak: AA