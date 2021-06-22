GÜMÜŞHANE - Kovid-19 hastası Afgan uyruklu genç karantinaya alındı

Gümüşhane'de kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde Kovid-19 hastası olduğu belirlenen Afgan uyruklu kişi, öğrenci yurdunda karantinaya alındı.