GÜMÜŞHANE - Kovid-19 hastası Afgan uyruklu genç karantinaya alındı
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GÜMÜŞHANE - Kovid-19 hastası Afgan uyruklu genç karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde Kovid-19 hastası olduğu belirlenen Afgan uyruklu kişi, öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Gümüşhane'de kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde Kovid-19 hastası olduğu belirlenen Afgan uyruklu kişi, öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Gece saatlerinde Akçakale kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri, Van'dan Samsun'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapan ekipler, otobüse Van'dan bindiği belirlenen 21 yaşındaki Afgan uyruklu yolcu Agarahim Kerimi'nin 10 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirledi.

Bunun üzerine otobüste bulunan yolcuları kontrol noktasında indiren polis ekipleri, noktaya ambulans çağırarak Kerimi'yi sağlık ekiplerine teslim etti.

Kerimi, sağlık ekiplerince Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınırken, otobüsün seyrine izin verildi.

Otobüsteki diğer 27 kişinin temaslı olarak işaretlendiği ve varış yerlerindeki ikametlerinde karantinaya alınacakları öğrenildi.

GÜMÜŞHANE - Kovid-19 hastası Afgan uyruklu genç karantinaya alındı
GÜMÜŞHANE - Kovid-19 hastası Afgan uyruklu genç karantinaya alındı
GÜMÜŞHANE - Kovid-19 hastası Afgan uyruklu genç karantinaya alındı
GÜMÜŞHANE - Kovid-19 hastası Afgan uyruklu genç karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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