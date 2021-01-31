Gümüşhane'de kar nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı
31.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:14
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 65 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 65 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Kentte yaklaşık 3 gündür etkili olan yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.
Kar sebebiyle merkez ilçede 20, Kelkit'te 15, Şiran'da 16, Torul'da 8 ve Kürtün'de 6 olmak üzere 65 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, 23 ekip ve iş makinesiyle kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara