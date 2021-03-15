Gümüşhane'de iki köydeki karantina tedbiri kaldırıldı
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Gümüşhane'de iki köydeki karantina tedbiri kaldırıldı

15.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:45
Gümüşhane'de iki köydeki karantina tedbiri kaldırıldı

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki köyde uygulanan karantina kaldırıldı.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki köyde uygulanan karantina kaldırıldı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bugün olağanüstü toplanarak ildeki vaka durumlarını değerlendirdiği belirtildi.

Toplantıda, merkeze bağlı Dibekli ve Akgedik köylerindeki karantina tedbirlerinin ele alındığı bildirilen açıklamada, "1 Mart Pazartesi günü 13.00'den itibaren Dibekli Köyü'nde, 04 Mart Perşembe günü 17.00'den itibaren ise Akgedik Köyü'nde karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Karantina tedbiri uygulanması sonucunda son bir haftadır vaka görülmemesi nedeniyle anılan köylerde bugün saat 12.00'den itibaren karantina tedbirinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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