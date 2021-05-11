Gümüşhane'de ihtiyaç sahiplerine 359 bin lira nakdi destek ile 2 bin gıda kolisi verildi

Gümüşhane'de hayırsever vatandaşların bağışlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere 359 bin lira nakdi destek ile 2 bin gıda kolisi yardımı sağlandı.

Gümüşhane'de hayırsever vatandaşların bağışlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere 359 bin lira nakdi destek ile 2 bin gıda kolisi yardımı sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ramazan dolayısıyla Valilik koordinasyonunda hayırseverlerce yapılan yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığı ve bu kapsamda hayırseverlerce bağışlanan 359 bin lira ile 2 bin gıda kolisinin ihtiyaç sahibi ailelere aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, rahmet ve mağfiret ayı olan ramazanda hayırseverlerce yapılan bu desteklerin çok anlamlı ve değerli olduğunu belirtti.

İçinde bulunulan salgın döneminde yardımlaşmanın, dayanışmanın önemine işaret eden Taşbilek, şunları kaydetti:

"Kardeşliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir defa daha gördük. Ramazan ayının bu bereket ikliminde birbirimize daha çok destek olacak, birbirimizi daha çok kucaklayacağız. Hayırseverlerimiz tarafından yapılan yardımlar bahsettiğimiz bu rakamlarla sınırlı değil. Bir hayırseverimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2 bin gıda kolisi yardımında bulundu. Bazı iş adamlarımız, esnafımız, hayırseverlerimiz dar gelirli vatandaşlarımızın fırınlara, bakkallara olan borçlarını sahiplenerek veresiye defterlerinden borç ödemelerinde bulunmaktadır. Zimem defteri satın almaktalar. Bizim değerlerimize, kültürümüze yakışan bir sahiplenme gösterdikleri için hepsine müteşekkiriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara