Gümüşhane'de ihtiyaç sahiplerine 359 bin lira nakdi destek ile 2 bin gıda kolisi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümüşhane'de ihtiyaç sahiplerine 359 bin lira nakdi destek ile 2 bin gıda kolisi verildi

Gümüşhane'de ihtiyaç sahiplerine 359 bin lira nakdi destek ile 2 bin gıda kolisi verildi
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de hayırsever vatandaşların bağışlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere 359 bin lira nakdi destek ile 2 bin gıda kolisi yardımı sağlandı.

Gümüşhane'de hayırsever vatandaşların bağışlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere 359 bin lira nakdi destek ile 2 bin gıda kolisi yardımı sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ramazan dolayısıyla Valilik koordinasyonunda hayırseverlerce yapılan yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığı ve bu kapsamda hayırseverlerce bağışlanan 359 bin lira ile 2 bin gıda kolisinin ihtiyaç sahibi ailelere aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, rahmet ve mağfiret ayı olan ramazanda hayırseverlerce yapılan bu desteklerin çok anlamlı ve değerli olduğunu belirtti.

İçinde bulunulan salgın döneminde yardımlaşmanın, dayanışmanın önemine işaret eden Taşbilek, şunları kaydetti:

"Kardeşliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir defa daha gördük. Ramazan ayının bu bereket ikliminde birbirimize daha çok destek olacak, birbirimizi daha çok kucaklayacağız. Hayırseverlerimiz tarafından yapılan yardımlar bahsettiğimiz bu rakamlarla sınırlı değil. Bir hayırseverimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2 bin gıda kolisi yardımında bulundu. Bazı iş adamlarımız, esnafımız, hayırseverlerimiz dar gelirli vatandaşlarımızın fırınlara, bakkallara olan borçlarını sahiplenerek veresiye defterlerinden borç ödemelerinde bulunmaktadır. Zimem defteri satın almaktalar. Bizim değerlerimize, kültürümüze yakışan bir sahiplenme gösterdikleri için hepsine müteşekkiriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Türkiye, Ramazan Bayramı'na hazır! 96 bin personelin katılımıyla denetimler hız kesmeyecek
Türkiye, Ramazan Bayramı'na hazır! 96 bin personelin katılımıyla denetimler hız kesmeyecek
Son dakika haber... Bakan Yanık: 'Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz'
Son dakika haber... Bakan Yanık: "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Seda Sayan Aleyna Tilki Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de ihtiyaç sahiplerine 359 bin lira nakdi destek ile 2 bin gıda kolisi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 13:40:24. #1.16#

title