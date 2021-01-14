Gümüşhane'de çatıdan düşen kişi öldü
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Gümüşhane'de çatıdan düşen kişi öldü

14.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:02
Gümüşhane'de çatıdan düşen kişi öldü

Gümüşhane'de çatıdan düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'de çatıdan düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Süle köyünde yaşayan İlyas Delibaş (62), malzeme yerleştirmek için dün akşam saatlerinde evinin çatısına çıktı.

Bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düşen Delibaş, eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Delibaş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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