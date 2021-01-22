Gümüşhane'de çatı yangını paniğe neden oldu
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Gümüşhane'de çatı yangını paniğe neden oldu

22.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:13
Gümüşhane'de çatı yangını paniğe neden oldu

GÜMÜŞHANE'de tek katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

GÜMÜŞHANE'de tek katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangından maddi zarar meydana geldi.

Hacıemin Mahallesi'nde oturan Hasan ve Recep Özcan kardeşlere ait tek katlı evin çatısında, gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden Hasan Özcan, evde bulunan eşi ve gelinini dışarı çıkararak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Evde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.


Gümüşhane'de çatı yangını paniğe neden oldu
Gümüşhane'de çatı yangını paniğe neden oldu
Gümüşhane'de çatı yangını paniğe neden oldu
Gümüşhane'de çatı yangını paniğe neden oldu
Gümüşhane'de çatı yangını paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN

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