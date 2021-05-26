Gümüşhane'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Gümüşhane'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Gümüşhane'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kürtün İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu olağanüstü gündemle toplanarak ilçedeki Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Üçtaş köyündeki Kovid-19 vakalarının ve temaslıların çokluğu ele alınan toplantıda, kamu sağlığının korunması amacıyla ilgili köyün tamamında yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar bugün 18.00'den itibaren karantina uygulamasına karar verildi.

Ayrıca kararla köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, karantinayı ihlal eden kişilerle ilgili de idari yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
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