Gümüşhane'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Gümüşhane'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel
Gümüşhane'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Mescitli köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili köyde yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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