Gümüşhane'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı
04.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:23
Gümüşhane'de bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Gümüşhane'de bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Akgedik köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Bugünden itibaren ilgili köyde karantina uygulanmaya başlandığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara