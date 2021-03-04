Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı
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Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı

04.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:18
Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE'de merkeze bağlı Akgedik köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle salgın tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

GÜMÜŞHANE'de merkeze bağlı Akgedik köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle salgın tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gümüşhane merkez Akgedik köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan UÇAR

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