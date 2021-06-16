Gümüşhane'de açık hava tiyatro festivali başladı
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Gümüşhane'de açık hava tiyatro festivali başladı

Gümüşhane'de açık hava tiyatro festivali başladı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane Belediyesince kentte ilk defa düzenlenen ve 16 oyunun sahneleneceği tiyatro festivali "Seni Unutmak İstemedim ki" adlı tiyatro gösteriyle başladı.

Gümüşhane Belediyesince kentte ilk defa düzenlenen ve 16 oyunun sahneleneceği tiyatro festivali "Seni Unutmak İstemedim ki" adlı tiyatro gösteriyle başladı.

Kent merkezinde festival kapsamında bugün bazı caddelerde sokak oyunları gösterisi yapıldı.

Akşam ise Sema Doğan Yaşam Alanı'nda usta oyuncular Kayra Şenocak, Pelin Öztekin, Dost Elver ve Ferdi Akarnur'un performans sergilediği "Seni Unutmak İstemedim ki" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

11 yıllık evliliklerini kurtarma çabasında olan bir çiftin psikodramasını konu alan tiyatro oyunu, Gümüşhanelilerden ilgi gördü.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyunun ardından yaptığı açıklamada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Oyunculardan birinin Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin olduğuna işaret eden ve Rasim Öztekin ile anısını anlatan Çimen, Öztekin'e Allah'tan rahmet diledi.

Pelin Öztekin'e ve diğer oyunculara de emekleri için teşekkür eden Çimen, şunları söyledi:

"Bu organizasyonlara emek veren Karadeniz Tiyatro Kooperatifi üyelerine teşekkür ediyorum. Hep oyuncuları alkışladık ama bu etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlarımı ben de alkışlıyorum. Etkinliğimiz 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Her çarşamba akşamı hep beraber olacağız. 16 sahnemiz olacak. İlki bu akşam oynandı. Gümüşhane'de 11 Mart 2020'den bu yana evlerdeydik. Sizsiz hiçbir şeyden keyif alamıyorduk. Sizler eğlenirken bizler çok mutlu oluyoruz."

Konuşmasının ardından Çimen, tiyatroculara plaket takdim etti.

Gümüşhane'de açık hava tiyatro festivali başladı
Gümüşhane'de açık hava tiyatro festivali başladı
Gümüşhane'de açık hava tiyatro festivali başladı
Gümüşhane'de açık hava tiyatro festivali başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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