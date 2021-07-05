Gümüşhane'de 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümüşhane'de 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Gümüşhane'de 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gümüşhane'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbari çalışma neticesinde Tekke köyünde yaşayan N.A'nın kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldıkları N.A'yı Tekke köyündeki boş bir arazide ekilmiş kenevir bitkisini suladığı sırada suçüstü yakaladı.

Arazide bulunan dikili 164 kök kenevire el koyan jandarma ekipleri, N.A. hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Melisa Döngel Mehmet Ali Erbil Armağan Çağlayan Yiğit Marcus Aral
Spor Arda Turan Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gümüşhane'de 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 16:24:44. #1.16#

title