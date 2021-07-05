Gümüşhane'de 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Gümüşhane'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gümüşhane'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 164 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbari çalışma neticesinde Tekke köyünde yaşayan N.A'nın kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldıkları N.A'yı Tekke köyündeki boş bir arazide ekilmiş kenevir bitkisini suladığı sırada suçüstü yakaladı.

Arazide bulunan dikili 164 kök kenevire el koyan jandarma ekipleri, N.A. hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara