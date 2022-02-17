Gümüşhane Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Haberler
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Gümüşhane Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

AA, Muhammet Çelik - Güncel
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Gümüşhane Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Gümüşhane Belediyesi, su tüketim bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Belediyesi, su tüketim bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kapsamında, Gümüşhane Belediyesi olarak, 2021'de tüm tarifelerimize zam yapmamıştık, şimdi de yüzde 7 indirim yaparak su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

AA / Muhammet Çelik - Güncel

Ercan Çimen, Gümüşhane, Medya, su, Güncel, Haberler

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