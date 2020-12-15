Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'den "ikametgah" uyarısı Açıklaması
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Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'den "ikametgah" uyarısı Açıklaması

15.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:40
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'den

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane'de yaşayıp ikametgahları başka yerlerde olan kişilere kaliteli hizmet alabilmeleri için yıl sonuna kadar ikametgahlarını Gümüşhane'ye aldırmaları çağrısında bulundu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane'de yaşayıp ikametgahları başka yerlerde olan kişilere kaliteli hizmet alabilmeleri için yıl sonuna kadar ikametgahlarını Gümüşhane'ye aldırmaları çağrısında bulundu.

Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, belediyelerin en büyük gelir kaynağının İller Bankası'ndan aldığı paylar olduğuna işaret etti.

Gümüşhane'ye ayrılan payın adrese dayalı nüfus sistemi ile belirlenerek kişi sayısına göre belirlendiğini anımsatan Çimen, belediyenin İller Bankası'ndan alacak olduğu payın artmasının hizmet kalitesinin artmasına doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Gümüşhane'nin coğrafi şartlarından dolayı imkanları kısıtlı bir il olduğuna dikkati çeken Çimen, şunları kaydetti:

"Şehrimizi hemşehrilerimizin göstereceği örnek vatandaşlık sayesinde geliştireceğiz. Gümüşhane'nin nüfusuna göre İller Bankası'ndan aldığı payın artması ve vatandaşlara gelen hizmetin kalitesinin yükselmesi için kentte yaşayanların ikametgah adreslerinin şehir merkezi kayıtlarında olması gerekmektedir. Bu kapsamda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancım tamdır. Özellikle Gümüşhane'de yaşayan fakat ikametgahları köylerde veya başka şehirlerde olan vatandaşlarımızın ikametgahlarını şehir merkezine aldırmaları ilimiz için büyük önem taşıyor. Her alınan ikametgah şehrimiz ve belediyemiz için artı bir avantajdır."

Çimen, Gümüşhane'de yaşadığı halde resmi ikameti başka yerlerde olan kişilerin 31 Aralık'tan önce ikametini Gümüşhane şehir merkezine şehrimize almasının bir sorumluluk gereği olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığı yerde ikametgahı olmadığı tespit edilenler 5490 sayılı yasa gereği 1800 lira idari para cezası uygulanacak ve resmiyette yaşadığı evler boş göründüğü için su abonelikleri kullanıma kapatılacaktır. İkametgahı yaşadığı şehirde olmayan vatandaşlarımız ayrıca belediyemizden alacağı hizmetlerden mahrum kalacaktır. Tüm hemşehrilerimin gerekli hassasiyet ve özeni göstererek örnek vatandaşlığın gereğini yerine getireceğine inanıyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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