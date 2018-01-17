Gümüşhacıköy'de 149 Bin 684 Hasta Tedavi Edildi

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Mümin Sarıkulak 2017 yılında 149 bin 684 hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Sarıkulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 74 bin 901 kişiye polikliniklerde, 64 bin 857 kişiye acil servislerde, bin 562 kişiye servislerde ve 9 bin 926 kişiye de diş polikliniklerin de müdahale edildiğini belirtti.

50 yatak kapasiteli hastanede sağlık hizmetlerini 140 personelle yürüttüklerini anlatan Sarıkulak, şöyle konuştu:

"Hastanemizde 2 dahiliye, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 genel cerrahi uzmanı ile 1 aile hekimi, 2 diş tabibi, 9 pratisyen hekim, 11 ebe, 37 hemşire ve yardımcı personel ile hizmet veriyor. Elimizdeki imkanlarla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz."

Hastanelerinin son derece modern cihazlarla donatıldığını ifade eden Sarıkulak, ilçe nüfusunun az olması nedeniyle bazı branşlarda kadro sıkıntısı yaşadıklarını da kaydetti