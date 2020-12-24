Gümrük kapısında ağrı kesici hap ele geçirildi
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Gümrük kapısında ağrı kesici hap ele geçirildi

24.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:05
Gümrük kapısında ağrı kesici hap ele geçirildi

Gaziantep Karkamış'taki sınır kapısında 3 bin 190 adet ağrı kesici hap ele geçirildi.

Gaziantep Karkamış'taki sınır kapısında 3 bin 190 adet ağrı kesici hap ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan tır durduruldu. Tırın içerisinde bulunan yağ tenekesinin içerisinde gizlenmiş 3 bin 190 adet ağrı kesici hap ele geçirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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