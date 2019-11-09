Gümbür Gümbür Gelen 'Baba Parası'

Gümbür Gümbür Gelen 'Baba Parası'

Türk Sinemasının son yıllarına damga vuran Selçuk Aydemir - Murat Cemcir - Ahmet Kural üçlüsünü altıncı kez bir araya getiren Baba Parası filminin teaser'ı yayınlandı.

09.11.2019 08:48 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:49
Gümbür Gümbür Gelen 'Baba Parası'

'C¸algı C¸engi', 'Du¨gˆu¨n Dernek', 'Ailecek S¸as¸kınız', 'İs¸ler Gu¨c¸ler', 'Kardes¸ Payı' film ve dizilerinden sonra, yeni komedi filmi Baba Parası'nın teaser'ı sinema salonlarında dönmeye başladı.

Başrollerinde , , Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş'ın yer aldığı filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.

Baba mirası peşine düşen ailenin aksiyon ve komedi yüklü hikayesini konu alan filmin teaser'ıfilmin gümbür gümbür geldiğinin ilk sinyalini veriyor.

Baba Parası 1 Ocak 2020'de vizyondaki yerini alacak.

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