Gulyabani hangi filmde? Süt Kardeşler nerede çekildi, ne zaman çekildi? - Haberler
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Gulyabani hangi filmde? Süt Kardeşler nerede çekildi, ne zaman çekildi?

Gulyabani hangi filmde? Süt Kardeşler nerede çekildi, ne zaman çekildi?
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Kemal Sunal filmleri arasında önemli bir yeri olan Süt Kardeşler filmi, yapımda yer alan Gulyabani karakteriyle de dikkat çekiyor. Gulyabani hangi filmde? sorusunun yanıtı araştırılırken Süt Kardeşler hakkında detayları sizler için derledik.

Gulyabani hangi filmde? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk sinemasının sevilen filmlerinden Süt Kardeşler, 1976 yılında beyazperdeye çıktı. Film Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani kitabından sinemaya uyarlandı. Süt Kardeşler filminin başrollerinde ise Kemal Sunal, Şener Şen ve Adile Naşit gibi isimler yer alıyor. Peki, Süt Kardeşler oyuncuları kim?

Süt Kardeşler, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yapımı bir Türk filmidir. Türk sinemasında önemli bir karakter olarak öne çıkan Gulyabani Süt Kardeşler filmindedir.

Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

Kemal Sunal - Şaban

Şener Şen - Hüsamettin

Adile Naşit - Melek

Halit Akçatepe - Ramazan

Hale Soygazi - Bihter

Ayşen Gruda - Emine

Ergin Orbey - Bayram

Jale Altuğ - Afife

Yasemin Esmergül - Yasemin

Ali Şen - Kerami Bey Amca

Türker Tekin - Kahya

Dinçer Çekmez - Çavuş

Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi

Filmin çekildiği Simenoğlu Köşkü, Yeşilköy, İstanbul

1976 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkünde gerçekleştirildi. Özellikle Arzu Film'in komedi filmlerinin çekildiği bu köşk, 1979'a kadar sinemaya hizmet etti. Ali Şen'in canlandırdığı Kerami Bey ve ailesinin yaşadığı köşk sahneleri için ise Sarıyer'in Yeniköy semtindeki Said Halim Paşa Yalısı kullanıldı.

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