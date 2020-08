Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, kendisini Instagram'dan engelleyen Gülşen'in yeni şarkısını dinledi. Şarkıyı çok beğenen Canseven, engelini kaldırmayan Gülşen için "Bir puanı buradan kırıyorum" yorumunu yaptı.

Survivor'da takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Cemal Can Canseven, "Sahte hesabın var mı?" sorusu üzerine "Beni engelleyen insanları farklı hesaplardan takip ediyorum. Mesela Gülşen beni engellemişti. Onu çok seviyorum ve onun profiline bakmak için sahte hesaplardan birini kullanıyorum" itirafında bulunmuştu. Canseven, bugün yeni bir paylaşım yaparak Gülşen'in engelini kaldırmadığını söyledi.

"BİR PUANINI KIRDIM"

Yarışmadan birinci gelen ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cemal Can, Gülşen ve Edis'in yeni çıkardığı Nirvana şarkısını dinledi. Şarkıyı dinlerken Gülşen'in Instagram hesabına bakan Cemal Can, engelinin kaldırılmadığını görünce sessiz kalamadı. Duruma üzüldüğü belli eden Cemal Can, Gülşen'in yeni şarkısı için "Bir puanı buradan kırdım" yorumunu yaptı.