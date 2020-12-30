Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti İspanya'dan geldi otele yerleşti
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Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti İspanya'dan geldi otele yerleşti

30.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:37
Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti İspanya'dan geldi otele yerleşti

Oğulları Azur'un eğitimi için Barselona'ya taşınan ünlü popçu Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.

Oğulları Azur'un eğitimi için Barselona'ya taşınan ünlü popçu Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Hatırlarsanız, çiftin Barselona'ya yerleşme kararını ilk ben yazmıştım. Geçen yıl Costa Brava'dan 4 milyon liraya ev alan çift, bir süre İspanya-Türkiye arasında mekik dokumuş, sonrasında da tamamen Barselona'ya taşınmaya karar vermişti.

22 BİN TL'YE KİRALAMIŞLAR

Bir çekime katılmak için İstanbul'a gelen aile, Zorlu Center'daki 165 metrekarelik dairelerini kiraya verdikleri için Raffles Hotel'e yerleşmiş. İlk başta dairelerini olduğu gibi tutmaya karar veren ancak sonrasında gelen bir teklifle 22 bin TL karşılığında kiraya veren aile, İstanbul'da kalacakları süre boyunca otelde konaklayacak. Kendi evlerinden çok da uzaklaşmamışlar, Raffles Hotel de yine Zorlu Center'ın içinde!

Kaynak: Hürriyet

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