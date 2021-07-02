Gülşehir Belediye Başkanı Çiftci: "Gülşehir sporun merkezi olacak"
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Gülşehir Belediye Başkanı Çiftci: "Gülşehir sporun merkezi olacak"

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftci: 'Gülşehir sporun merkezi olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Gülşehir'e spor tesislerinin kazandırılacağı açıklamasının ardından çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Gülşehir'e spor tesislerinin kazandırılacağı açıklamasının ardından çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Gülşehir'e spor kompleksleri kazandırmak amacıyla çalışmalara aralıksız devam edildiğini ifade ederken Gülşehir'in spor merkezi olacağını ifade etti. Çiftci, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun İlçemiz ile ilgili verdiği sözlerin uygulamaya geçirilmesi adına Bakanlığımız Yatırım İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Şahin ile Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Muhsin Özdemir'i ilçemizde ağırladık. Yapılacak yatırımların yerlerini istişare ettik. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - NEVŞEHİR

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftci: 'Gülşehir sporun merkezi olacak'
Gülşehir Belediye Başkanı Çiftci: 'Gülşehir sporun merkezi olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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