Gülper Özdemir kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Ayşe kimdir?

TRT1' de "Bir Zamanlar Kıbrıs adında" yeni bir dizi başlıyor. Yüzler yeni başlayacak diziye çevrildi. Başrollerini Ahmet Kural, Gülper Özdemir, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaşıyor. Dizinin başrolünde yer alan Gülper Özdemir kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Ayşe kimdir? Detaylı bilgiler haberimizde!

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?

Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Türk oyuncudur.

Eğitiminin bir ksımını Almanya'da tamamlayan Özdemir, başladığı "Rein Main University of Applied Scienes/International Business School" eğitimini Amerika'daki "Truman State University'nde tamamladı. Bununla birlikte Almanya'da başladığı okulu bitirmiş ve Pariste de oyunculuk eğitimi almıştır.

Oyunculuk eğitimine önce Almanya'da başlamış. Hem Türk hem Alman tiyatrolarında sahne almıştır.

"New York The Living Theatre"a oyuncu olarak katıldı. Bununla birlikte Judith Malina'nın "No Place To Hide" oyununu sahneledi.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Gülper Özdemir,birçok dizide rol almıştı. Şimdi de TRT1 ekranlarına 1 Nisan Perşembe akşamı gelecek olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde başrol oyuncusu olarak Ayşe karakterine can verecek.

Gülber Özdemir'in Rol Aldığı Diziler

2015 Medcezir Arya Yardımcı Karakter

2016 Bana Sevmeyi Anlat Simge Aydın Yardımcı Karakter

2017 Kara Yazı Derya Uluçınar Başrol Oyuncusu

2017 Tutsak Elif Ersöz Başrol Oyuncusu

2018 Meleklerin Aşkı Melek Saymaz Başrol Oyuncusu

2019 Sen Anlat Karadeniz Hazan Başrol Oyuncusu

2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Ayşe Başrol Oyuncusu

Tiyatroları

The Living Theatre/ No Place To Hide By: Judith Malina/ New York

Tiyatro Frankfurt/ Dünyanın Ortasında Bir Yer By: Özen Yula/ Frankfurt

Rudolf-Koch-Schule/ Bonnie and Clyde/ Frankfurt

Bir Zamanlar Kıbrıs Konusu

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikâyesi ile iç içe geçer.

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs", kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.