Gülhane'de ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferleri aksadı
Gülhane'de katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.
Gülhane'de katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane durağında katener telinin üzerine ağaç devrildi. İhbar üzerine olay gerine belediyeye bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlatırken tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.
Tramvay duraklarında, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" duyurusu yapıldı.
Ağacın ekiplerce kaldırılmasının arsından seferler normale döndü.
(İHA)