Gulfstream Uçaklarını Türkiye'de Kaan Air Satacak

Kaan Air, iş jeti üreticilerinden ABD'li General Dynamics'in iştiraki Gulfstream'in uçaklarının Türkiye ticari satışlar temsilcisi oldu.



İş birliği kapsamında Türkiye'ye ilk kez getirilen, Gulfstream uçaklarının en çok tercih edilen 3 modeli G280, G550 ve G650ER jetleri Kaan Air tarafından satılacak.



Başarı Holding ve Kaan Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Yıldız, iş birliğine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Gulfstream markasını Türk pazarına sunmaktan sevinç duyduklarını ifade etti.



Yıldız, 2002 yılından itibaren helikopter satışı, kiralama, VIP taşımacılık, hava taksi, havadan fotoğraf ve film çekim faaliyetlerinin dışında, devlet ve özel sektöre gerçekleştirdiği projelerle pazardaki varlığını büyüten Kaan Air'in, 22 dönümlük Türkiye'nin ilk büyük heliportu ve helikopter bakım merkezi yatırımlarına sahip olduğunu anlattı.



Sürekli yeni iş modelleri geliştirmeyi ve liderliklerini korumayı başardıklarını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:



"Günümüze dek dünyanın önde gelen farklı kategorilerindeki helikopter üreticilerinin exclusive distribütörlüğünü üstlendik ve bugün de bu faaliyetlerimize devam ediyoruz. Cirosu 2014'te 6,9 milyar dolar, 2015'te 7,1 milyar dolar ve geçen yıl 6,6 milyar dolar olan Gulfstream'in, 2017'de yeni gelecek modeli G500 ve 2018'de gelecek olan modeli G600 ile satışlarını artıracağı öngörülmektedir."



Yıldız, iş birliği kapsamında Gulfstream'in G280, G550 ve G650ER olmak üzere 3 modelini Türkiye'de ilk defa sergilediklerini bildirdi.



"Büyük firmaları Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"



Kaan Air Genel Müdürü Kemal Süler de sergilenen 3 modelin fiyatının 25 milyon dolar ila 70 milyon dolar arasında olduğunu bildirdi.



Süler, Kaan Air'in, helikopter alanında kendi kategorisinde en yüksek performansa sahip olduğunu belirterek, "Helikopter distribitörlüğünün yanı sıra aynı şekilde uçak kategorilerinde en yüksek kapasiteli uçakların Türkiye satış temsilcisi olması ve bütün büyük firmaları Türkiye'ye getirmesinin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.



Gulfstream Bölge Kıdemli Başkan Yardımcısı Trevor Esling ise Türkiye pazarında Kaan Air ile birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, sınıfının "lider" uçakları ile burada bulunduklarını söyledi.