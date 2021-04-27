Gülenay Kalkan'a arkadaşlarından sürpriz
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Gülenay Kalkan'a arkadaşlarından sürpriz

Gülenay Kalkan'a arkadaşlarından sürpriz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak 'Yasak Elma' dizisinde yer alan sanatçı Gülenay Kalkan, yeni yaşını kutladı. Sanatçı, arkadaşların evine gelmesiyle, büyük bir sürpriz yaşadı. İşte detaylar...

Gülenay Kalkan 62 yıl yaşını kutladı. Sanatçı, arkadaşlarının sürpriziyle şok oldu. Azra Akın, Eda Ece, Şevval Sam, Arzum Onan ve Yasemin Kök, Kalkan'ın evine gitti. Pastanın önünde çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan Kalkan, "Arkadaşlarımın sürprizi" notunu düştü.

Sanatçı, 1 Ekim 2019 yılında hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu'yla fotoğrafını da paylaşıp, "ek eksiğimle, bir yaş daha aldım" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin

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