"Gülen Kadın" olarak anılan Leyla Günay, eğitici ve eğlenceli videolarla ailelerin gönlünde taht kurdu
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"Gülen Kadın" olarak anılan Leyla Günay, eğitici ve eğlenceli videolarla ailelerin gönlünde taht kurdu

Instagram ve TikTok hesapları ile YouTube kanalında milyonlarca abonesi olan Leyla Günay, çocuklar için eğitici ve eğlenceli içerikler üretiyor. Aileler tarafından da çok sevilen Günay, akıllara yer edinen tebessümü sayesinde "gülen kadın" olarak anılıyor.

27.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:04

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden Leyla Günay, bu aralar aileler tarafından da sıkça konuşuluyor. Gülüşüyle herkesi tebessüm ettiren, YouTube'daki çocuk kanalıyla rekorlar kıran Günay; eğlenceli videoları ve aileleri tekrar çocukluk dönemine döndürmesiyle son döneme damga vurdu.

EĞLENCELİ VE EĞİTİCİ İÇERİKLER ÜRETİYOR

Leyla Günay'ın YouTube'daki "Oyuncakoynuyorum" TV kanalı, şu an Türkiye'de 2. sırada ve dünyada ilk 100'de bulunuyor. Çocukların severek izlediği YouTube kanalında Günay, tam 5 yıldır hem eğitici hem de eğlenceli içerik üretiyor.

'Gülen Kadın' olarak anılan Leyla Günay, eğitici ve eğlenceli videolarla ailelerin gönlünde taht kurdu

KARANTİNA DÖNEMİNDE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜLER

Şu anda Instagram ve TikTok'ta özellikle ebeveynlerin en çok konuştuğu aile olan Günay ailesi; leylaa_gunay olarak sosyal medya hesaplarında eşi ve çocuklarıyla her gün beraber oynadıkları oyunları atıyor. Herkesi özellikle de karantina dönemlerinde yüzünü güldüren aile olarak öne çıktılar. Hem doğallıklarıyla hem de şu an sosyal medyada hiç olmayan değişik tarzlarıyla çok sevildiler.

Günay'ın TikTok ve Instagram'da yaklaşık 1 milyon, YouTube kanalında da 7.5 milyon abonesi mevcut. Leyla Günay özellikle oyunlardaki gülüşü nedeniyle artık sosyal medyada "Gülen kadın" olarak anılıyor.

'Gülen Kadın' olarak anılan Leyla Günay, eğitici ve eğlenceli videolarla ailelerin gönlünde taht kurdu
Haber Yorumları (1)
CİHAN: Acaba reklam için kaç para verdi. Hiç de eğitici video göremedim saçma sapan videolar. Böyle prim kazandırarak ne geçer elinize
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