Gülek Tüneli'nde kaza: 1 yaralı
Tarsus ilçesi Gülek Tüneli'nde iki tırın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Tarsus ilçesi Gülek Tüneli'nde iki tırın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, konteyner yüklü Mustafa Özer'in idaresindeki 33 P 6746 plakalı tır, Tarsus-Pozantı istikametine seyir halindeyken, Gülek Tüneli içerisinde önündeki sürücüsü öğrenilemeyen 27 R 0780 plakalı tıra çarptı.
Hafif yaralanan sürücü Özer, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tünel içerisinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.