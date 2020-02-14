Gülek Tüneli'nde kaza: 1 yaralı
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Gülek Tüneli'nde kaza: 1 yaralı

Tarsus ilçesi Gülek Tüneli'nde iki tırın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

14.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:40
Gülek Tüneli'nde kaza: 1 yaralı

ilçesi Tüneli'nde iki tırın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, konteyner yüklü Mustafa Özer'in idaresindeki 33 P 6746 plakalı tır, Tarsus-Pozantı istikametine seyir halindeyken, Gülek Tüneli içerisinde önündeki sürücüsü öğrenilemeyen 27 R 0780 plakalı tıra çarptı.

Hafif yaralanan sürücü Özer, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünel içerisinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA
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