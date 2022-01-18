Güldür Güldür yeni bölüm yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Salı mı, Çarşamba mı, Cumartesi mi?
Show TV'nin beğenilen komedi programı Güldür Güldür bugün tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. Bunun ardından izleyiciler, Güldür Güldür yeni bölüm yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Salı mı, Çarşamba mı, Cumartesi mi? merak etti. Peki, Güldür Güldür Show bitti mi, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölümleri hangi gün?
Güldür Güldür hangi gün? Güldür Güldür Show gün mü değiştirdi? Güldür Güldür Show yeni bölümü ne zaman? Güldür Güldür Show hangi günler yayınlanıyor? Güldür Güldür yeni bölüm yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Salı mı, Çarşamba mı, Cumartesi mi? İşte bilgiler...
Programın tekrarları farklı günlerde yayınlansa da yeni bölümü her hafta Cumartesi akşamı ekranlara geliyor.
Güldür Güldür Show'un yeni bölümü Cumartesi günü yayınlanacak. Bugün ise Güldür Güldür Show tekrar bölümü ile ekranlara gelecektir.
Ali Sunal - Aziz Güngör Esen/ Sunucu (1-)
Alper Kul - İsmail Canevinden (1-)
Doğa Rutkay - Yeter Kazak (1-)
Onur Buldu - Bilal Koçyiğit (1-)
Onur Atilla - İbrahim Çekiç (1-)
Meltem Yılmazkaya - Mehtap (1-)
Aziz Aslan - Fikri Tarhanacı (1-)
Burak Topaloğlu - Bahadır (1-)
Uğur Bilgin - Mesut (36-)
Mahir İpek - Hayati (142-)
Ünal Yeter - Kudret (153-)
Açelya Topaloğlu - Çiçek (187-)
Berkay Tulumbacı - Ozan (187-)
Aylin Kontente - Burcu Yerler (1-186/209-)
İrem Kahyaoğlu - Leman (209-)
Giray Altınok - Feridun (226-)
Özgün Aydın - Mustafa (3-229/249-)
Asiye Dinçsoy - Reyhan (269-)
Toygan Avanoğlu - Paşa (275-)
Ayça Damgacı - Nimet (275-)
Ozan Varol - Ufuk (275-)
Deniz Hiracan - Zeyno (275-)
Gözde Okur - Elmas (283-)
Özgün Bayraktar - Jale (284-)
Ecem Erkek - Naime - (171-274)
Murat Akkoyunlu - Cemil - (241-274)
Dağhan Külegeç - Tayfur (241-255)
Çağlar Çorumlu - Şevket Mircan (1-152/209-240)
Sinan Çalışkanoğlu - Çetin (187-240)
Evrim Akın - Özge (187-235)
Emre Altuğ - Kazım 187-240)
Hamza Yazıcı - Taylan (160-171)
Simge Günsan - Suzan (187-208)
Aycan Koptur - Kiraz (187-208)
Tuğçe Karabayır - Şükran (153-186)
İrem Sak - Sinem (1-33/50-186)
Korhan Herduran - Samet (119-186)
Derya Karadaş - Aysel (49-162)
Aslı İnandık - Gülşen (139-152)
Kıvanç Baran Arslan - Hamza (80-152)
Erdem Yener - Hüseyin (28-118)
Ayşegül Akdemir - Dilek (18-118)
Özge Borak - Nezaket (18-118)
Dilşah Demir - Çiğdem (1-6)
Yeşim Ceren Bozoğlu - Oya (1-6)
Yavuzhan Doğan - Cem (1)
Doğan Akdoğan - Tanju (1-13)
Pınar Şenol - Sultan (1-5)
Öner Ateş - Hamit (1-13)
Ozan Akbaba - Şenol (1-5)
Şirincan Çakıroğlu - Fatoş (1-13)
Sıla Çetindağ - Merve (1-5)
Doğukan Polat - Adem (1-13)
Hande Dane - Nazlı (1-13)