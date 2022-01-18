Güldür Güldür yeni bölüm yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Salı mı, Çarşamba mı, Cumartesi mi?

Show TV'nin beğenilen komedi programı Güldür Güldür bugün tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. Bunun ardından izleyiciler, Güldür Güldür yeni bölüm yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Salı mı, Çarşamba mı, Cumartesi mi? merak etti. Peki, Güldür Güldür Show bitti mi, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölümleri hangi gün?