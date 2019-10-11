Güldür Güldür Show ne zaman saat kaçta? 11 Ekim Güldür Güldür Show ne zaman?

11.10.2019 12:31

İzleyenleri kahkahaya boğan Güldür Güldür Show yeni sezona yeni oyuncularla girdi. 3 yeni oyuncu ile kadrosunu genişleten Güldür Güldür Show'un yayın saati ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Güldür Güldür Show hangi kanalda, sat kaçta? 11 Ekim Güldür Güldür Show ne zaman?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Güldür Güldür Show 11 Ekim Cuma saat 20:00'de başlayacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW HANGİ KANALDA?

Güldür Güldür Show TV'de ekrana geliyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'A KATILAN OYUNCULAR KİMLER?

Güldür Güldür Show'a yeni sezonda Çağlar Çorumlu, İrem Kahyaoğlu ve Aylin Kontente katıldı.

1. ÇAĞLAR ÇORUMLU

Çağlar Çorumlu 1977 doğumludur. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de yaşadığı müddette tiyatro kulübü'ne katıldı. Üniversite eğitiminden sonra tiyatro eğitimi almak için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro Kabare Taksim oldu. Çağlar Çorumlu'nun rol aldığı ilk dizi Kabare Taksim ekibinin yaptığı 7 Numara oldu. Burada canlandırdığı Yusuf Güdük karakteri ile çok sevildi. Çağlar Çorumlu birçok tiyatro topluluğunda yer aldı ve kendi tiyatro topluluğunu kurdu.

2. İREM KAHYAOĞLU

İrem Kahyaoğlu 1980 yılında İzmit'te doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ana Sanat Dalı'nda eğitim aldı. İrem Kahyaoğlu ilk olarak Aliye dizisi ile seyirci karşısına çıktı. İrem Kahyaoğlu'nun rol aldığı dizi filmler; 2004 Aliye, Karadayı, Aşk Yalanı Sever, Yıldızlar Şahidim, Yasak Elma.

3. AYLİN KONTENTE

Aylin Kontente 1982 yılında İzmir'de doğdu. 9 Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur. Kampüsistan dizisi ile profesyonel oyunculuğa başlamıştır. 2012 yılında Alper Kul ile evlenmiştir. Aylin Kontente 1 yıldır bebeği olduğu ve onunla ilgilendiği için programda yer almıyordu. Yeni sezonda Aylin Kontente Güldür Güldür Show'a geri dönüyor. Aylin Kontente'nin rol aldığı dizi filmler; Kampüsistan, Sır Gibi, İnsanlar Alemi, Seksenler, Güldür Güldür Show. Aylin Kontente yeni sezonda yeni skeçlerle karşımıza çıkacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULAR KİMLER?

Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosu:

Açelya Topaloğlu

Ali Sunal

ÇAĞLAR ÇORUMLU

İREM KAHYAOĞLU

AYLİN KONTENTE

Alper Kul

Aycan Koptur

Aziz Aslan

Berkay Tulumbacı

Burak Topaloğlu

Doğa Rutkay

Ecem Erkek

Emre Altuğ

Evrim Akın

Mahir İpek

Meltem Yılmazkaya

Onur Atilla

Onur Buldu

Özgün Aydın

Simge Günsan

Sinan Çalışkanoğlu

Uğur Bilgin

Ünal Yeter

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Güldür Güldür Show Cuma günleri yayınlanıyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Güldür Güldür Show saat 20.00'de başlıyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Güldür Güldür ShowShow TV'de ekrana geliyor.