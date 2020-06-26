Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
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Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun ardından Emre Altuğ ve Evrim Akın da Güldür Güldür Show'a veda etti. Bir süredir oyunculuk yapan Altuğ, müzik kariyerine devam etmeye karar verirken Evrim Akın da yeni projeleri değerlendirmeye aldı.

26.06.2020 08:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 08:49

Ekranların en uzun soluklu komedi programlarından olan Güldür Güldür Show hayranlarını üzecek gelişmeler yaşandı. Sinan Çalışkanoğlu'nun ardından şarkıcı Emre Altuğ ve ünlü sunucu Evrim Akın da Güldür Güldür Show'a veda etti.

MÜZİK KARİYERİNE DEVAM EDECEK

Kasım 2018'de ekibe katılan Emre Altuğ'un 'Güldür Güldür Show' macerası yalnızca 1.5 yıl sürmüş oldu. Altuğ'un bundan sonra müzik kariyerine ağırlık vereceği öğrenildi. Emre Altuğ ile birlikte Evrim Akın da ekibe veda etti. Ocak 2019'da Güldür Güldür Show'a katılan Evrim Akın'ın ayrılık kararı ise sevenlerini üzdü.

Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı

Evrim Akın'ın yaz tatilinin ardından önünü gelen projeleri değerlendirmeye alacak. Bir hafta içerisinde Sinan Çalışkanoğlu, Emre Altuğ ve Evrim Akın'ın programa veda etmesi ise kafaları karıştırdı.

Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (3)
NURİ: ilişkileri yoksa evrim akınla beyazıt öztürk evlense ya
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ASLAN: sürüden ayrılanı kurt kapar
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MİRA: Sebebi orta da aslın da ama kibarca gidiyoruz başka işler için demişler Tebrikler
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500
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