Güldür Güldür Show'un yıldızı ikinci kez baba oluyor
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Güldür Güldür Show'un yıldızı ikinci kez baba oluyor

Güldür Güldür Show'un yıldızı ikinci kez baba oluyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden Onur Atilla, eşi Sinem Ayyıldız'ın ikinci oğullarına hamile olduğunu açıkladı

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Onur Atilla, eşi Sinem Ayyıldız'la çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından, "Hoş gel oğlumuz, sağlıkla gel Kemal'imizin kardeşi" notuyla paylaştı.

Onur Atilla ve eşinin bu karesi kısa süre içerisinde 32 binden fazla beğeni aldı.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Ünlü çifti, Ezo Sunal, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Sinan Çalışkanoğlu, Devrim Yakut, Metin Uca ve Aylin Kontente başta olmak üzere çok sayıda yakın dostu tebrik etti.

Kaynak: Snob Magazin

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