Güldür Güldür oyuncusu Giray Altınak, lahmacunun 275 TL olduğunu görünce isyan etti
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Güldür Güldür oyuncusu Giray Altınak, lahmacunun 275 TL olduğunu görünce isyan etti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Giray Altınok, gittiği tatil beldesinde bir lahmacunun 275 TL olduğunu görünce "Geçen sene buraya tatilde geldik, aslanlar gibi 3 ay tatil yapıp bir şekilde ödemedik mi?" dedi.

Sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Giray Altınok, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tatil beldelerindeki yiyecek fiyatlarını eleştirdi.

Bir lahmacunun 275 TL olduğunu ifade eden Altınok, "Geçen sene buraya tatilde geldik, aslanlar gibi 3 ay tatil yapıp bir şekilde ödemedik mi?" dedi.

Güldür Güldür oyuncusu Giray Altınak, lahmacunun 275 TL olduğunu görünce isyan etti
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Güldür Güldür oyuncusu Giray Altınak, lahmacunun 275 TL olduğunu görünce isyan etti - Haberler Magazin
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