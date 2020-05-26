Gülben Reis!
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Gülben Reis!

Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan'ın Karantina Talk Show'u Mücbir Sebepler "Gülben Reis" ile sosyal medyanın gündeminde

Gülben Reis!
26.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:18

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş instagram canlı yayın üzerinden yaptıkları 'Mücbir Sebepler' isimli talk showlarıyla bir süredir karantinada takipçilerini olduğu kadar birçok ünlü ismi de eğlendiriyor.

Önceki gece ikilinin gece yarısı başlayan programına Gülben Ergen'in katılması ile Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın "Gülben Reis" diye hitap etmesi üzerine sosyal medyada& ; da gündem oldu.

Gülben Ergen, kendi sayfasında Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'a "Sevdim bu Gülben Reis'i paylaşımında bulundu.



Kaynak: Snob Magazin

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