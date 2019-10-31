Gülben Ergen, müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'na konuştu

31.10.2019 15:43

Gülben Ergen'in 2020 kış aylarında çıkarması planlanan albüm için Ayla Çelik ve Serkan Kaya'dan şarkılar aldığını aktaran Hakan Kanburoğlu, Ergen'in albümde benden duymaya alıştığınızın dışında şarkılar duyacaksanız dediğini belirtti.

Kaynak: Bültenler