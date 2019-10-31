Gülben Ergen, müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'na konuştu
Yeni albümüyle ilgili Hakan Kanburoğlu'nun sorularına yanıt veren Ergen, "Albümüm hazır. Yüreğime dokunan şarkılar için albümü kapamadım, yüreğe dokunan bir şarkı olursa son dakika sürprizi yapabilirim.'' dedi.
31.10.2019 15:43
Gülben Ergen'in 2020 kış aylarında çıkarması planlanan albüm için Ayla Çelik ve Serkan Kaya'dan şarkılar aldığını aktaran Hakan Kanburoğlu, Ergen'in albümde benden duymaya alıştığınızın dışında şarkılar duyacaksanız dediğini belirtti.
Kaynak: Bültenler